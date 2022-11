Mort de John Aniston, père de Jennifer Aniston

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais en plus d’être le (vrai) papa de l’interprète de Rachel dans Friends, John Aniston était aussi l’une des stars d’un feuilleton américain à succès. Ce lundi 14 novembre, la comédienne américaine Jennifer Aniston a elle-même dévoilé la triste nouvelle de la mort de son père, à l’âge de 89 ans, le 11 novembre.



C’est sur son compte Instagram que l’actrice devenue célèbre grâce à la sitcom Friends a dit adieu à son père John, dans un émouvant message, accompagné de plusieurs photos de famille. « Mon cher Papa, John Anthony Aniston, tu étais l’un des plus beaux humains que j’aie jamais connus. Je suis si reconnaissant que tu te sois envolé vers les cieux en paix - et sans douleur », a-t-elle écrit pour lui rendre hommage.



Elle ajoute : « Et le 11/11 rien de moins ! Tu as toujours eu un timing parfait. Ce nombre aura toujours une signification encore plus grande pour moi maintenant. Je t’aimerai jusqu’à la fin des temps. N’oublie pas de me rendre visite », écrit encore l’actrice, très émue de voir partir son père à cette date, Jennifer Aniston étant née un onze (février).