Mort en détention de François Mancabou : " Le Sénégal doit se conformer à ses obligations Internationales et conventionnelles" (avocat)

Décès de François Mancabou, la réaction de Me Assane Dioma Ndiaye

La mort en détention, de François Mancabou continue de susciter des interrogations. Et ce, malgré la sortie médiatique du procureur et des responsables de l’administration pénitentiaire. Mais pour l'avocat et défenseur des droits de l’homme, Me Assane Dioma Ndiaye, il appartient à l’Etat du Sénégal d’ouvrir une enquête indépendante face aux graves accusations de la famille du défunt.





« La convention des Nations Unies contre la torture, les traitements cruels, inhumains ou dégradants fait obligation à tout État la ratifiant, d’ouvrir sans délai une enquête impartiale et indépendante en cas d’allégations de torture et d’établir sa compétence », a indiqué le coordonnateur du groupe d’actions de la Ligue Sénégalaise des Droits humains.