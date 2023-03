Morts de manifestants à Bignona : La société civile pour l’ouverture d’une enquête indépendante

Le Forum civil et le Mouvement citoyen du département de Bignona ont organisé une marche pacifique, ce lundi 27 mars 2023, pour exiger l'arrêt définitif des tirs létaux contre les manifestants. Les membres de la société civile réclament également l’ouverture d’une enquête indépendante, afin de situer toutes les responsabilités sur les morts de manifestants à Bignona depuis mars 2021.







Seneweb vous propose l’intégralité de leur lettre adressée au préfet du département de Bignona.













Monsieur,





Nous organisation de la société civile de Bignona (Forum Civil et Mouvement Citoyen) venons par cette présente lettre de déclaration auprès de votre haute autorité exiger la fin des tirs létaux contre les manifestants et exiger l’ouverture d’une enquête indépendante afin de situer toutes les responsabilités sur les morts de manifestants à Bignona depuis Mars 2021 car Bignona à payer une lourde tribu dans ces manifestations.





A la jeunesse de Bignona, nous vous exhortons à la responsabilité dans votre engagement politique. Nous vous appelons à Intégrer que la liberté d’expression bien que consacrée par l’article 08 de la constitution reste encadrée par des dispositions légales qui permettent de manifester dans le respect des lois et règlements en vigueur dans ce pays. Votre responsabilités doit vous mener à exiger de vos responsables politiques locaux pour la postérité à s’inscrire dans une démarche de respect des dispositions légales en matière d’organisation de manifestation sur la voie publique. C’est cela aussi la responsabilité citoyenne dans l’engagement politique.





A la jeunesse, vous avez en face de vous, des Forces de Défense et de Sécurité composé essentiellement de pères, de frères, d’oncles, de neveux et d’amitiés authentiques que doivent transcender toute animosité et adversité pour laisser place à un amour commun et indéfectible pour le Sénégal.





VOUS AVEZ ASSEZ PAYE





A nos Forces de Défense et de Sécurité, cette population en face est composée de pères, de mères, de frères, de sœur, d’oncles, de neveux et d’amitiés authentiques qui doivent être mise en bandoulière dans vos interventions.





Il Y’A EU SUFFISAMMENT DE MORTS A BIGNONA













A Monsieur le Préfet du Département de Bignona, ils se nomment :





Bounama SAGNA





Cheikh A COLY





Cherif MANE





Abdoulaye DIATTA





Famara GOUDIABY





Mamadou Korka BA





Des jeunes tous morts dans les manifestations à Bignona. C’est pourquoi nous organisation de la société civile de Bignona demandons l’ouverture d’enquêtes indépendantes pour situer les responsabilités et faire jaillir la vérité.





De plus, nous vous demandons le respect des procédures de maintien d’ordre conformément aux dispositions légales en vigueur dans le pays. Nous restons persuader que cela participera fortement à mettre un terme à toutes formes de tension à Bignona.





Dans l’assurance de la prise en compte de nos préoccupations, nous vous prions Monsieur le Préfet d’agréer l’assurance de notre très haute considération.

















SALIF NDIAYE DIENG ABDOULAYE DIALLO MAKIROU DIEDHIOU

























A MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE BIGNONA

















Arame NDIAYE