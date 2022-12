Motion de censure : Les femmes cadres de BBY dopent Amadou Ba

Après sa Déclaration de politique générale, lundi dernier, le Premier ministre revient à l’Assemblée, ce jeudi, pour faire face à une motion de censure initiée par la coalition Yewwi Askan Wi. “Face à cette opposition en manque de repères et d’objectivités, les Femmes cadres assurent tout leur soutien au Premier Ministre”, lit-on dans un communiqué que nous vous proposons in extenso.



La Plateforme des Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle, à travers son neuvième numéro de communiqué hebdomadaire, tient à féliciter le Premier Ministre Monsieur Amadou BA suite à sa Déclaration de Politique Générale où il a appelé les Sénégalaises et les Sénégalais au rassemblement autour des priorités dans l’intérêt supérieur de la Nation.



Par conséquent, les Femmes Cadres encouragent le Premier Ministre pour la pertinence et la clarté de son discours concernant les politiques sectorielles. Elles sont convaincues que le Premier Ministre ne ménagera aucun effort pour l’atteinte de ses objectifs et remplir pleinement la mission pour laquelle il a été nommé.



Face à cette opposition en manque de repères et d’objectivités, les Femmes cadres assurent tout leur soutien au Premier Ministre ce jeudi 15 décembre 2022, suite à la motion de censure déposée par les députés de la Coalition Yewwi Askan Wi.



La Plateforme invite Bougane Guèye Dani et Dmedia à remplir les conditions nécessaires pour le bon fonctionnement de leur entreprise. Ce blocage des comptes est l’aboutissement d’un processus déclenché depuis des mois par la police fiscale qui réclame au groupe D-Média une somme de près de 4 milliards cfa. La plateforme rappelle au leader de Geum Sa Bopp ainsi qu’à tous les politiciens (déguisés ou voilés) qu’en tant que responsables ou porteurs de voix, ils se doivent de montrer l’exemple en étant en parfaite adéquation aux lois et règlements qui régissent ce pays, Notre très Chère Nation: Notre Sénégal qui est si cher à Notre Leader Macky SALL.



En outre, par rapport à l’arrestation des députés de PUR en l’occurrence Massata Samb et Mamadou Niang, la Plateforme des Femmes invite les députés au respect de l’hémicycle et de son règlement intérieur. Elle félicite les forces de défense et de l’ordre d’autant que le droit sera dit et la justice exercée.



Sur le plan diplomatique, les Femmes Cadres saluent les jalons posés par le chef de l’Etat qui ne cesse de faire accroître la diplomatie sénégalaise. Elles se félicitent de sa participation au sommets États unis-Afrique et remercient le chef de l’Etat de son initiative de mettre en œuvre le G20 de l’Afrique.



La plateforme invite tous les Sénégalais et Sénégalaises à soutenir la politique du Président de la République Son Excellence Macky Sall qui a fait du Sénégal un pays émergent , horizon 2035.