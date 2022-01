Mouhamadou Mouna Ibrahima Niass, Un pédagogue soufi aux côtés du candidat Serigne Mboup

Fils de Mawlana Cheikh Ibrahima Niasse, Mouhamadou Mouna Ibrahima Niasse s’est, pour une première fois, impliqué dans la politique aux côtés de Serigne Mboup, tête de liste de la coalition And/Nawlé And/Liguey. Une prise de position ouverte qui découle du constat que Kaolack a besoin d’un nouveau souffle et que c’est le Président Serigne Mboup qui incarne ce profil.





Mouhamadou Mouna Ibrahima Niasse est investi sur la liste de la Coalition And/Nawlé And/Liguey. Fils de Mawlana Cheikh Ibrahima Niasse, il dirige l’Institut islamique El Hadji Abdoulaye Niasse qui regroupe plus de 3500 personnes.





Cette structure en cours de réhabilitation a reçu un financement de 100 millions FCFA du Président Serigne Mboup. Il souligne qu’hormis le coût de financement pour la réhabilitation, le Président Serigne Mboup prend en charge des enfants et assure le paiement intégral de leur scolarité.





Serigne Mouna Amina Ibrahima Niasse n’a jamais soutenu un quelconque mouvement ou parti politique. C’est la première fois, qu’il s’engage à accompagner un leader politique à la quête de voix. ‘’ Je ne me suis jamais affiché publiquement pour soutenir une quelconque personne en politique. C’est la première fois que cela m’arrive, je ne l’ai jamais imaginé, descendre sur le terrain et m‘engager sans faille’’, a-t-il déclaré.





Mais à son avis, la politique est incontournable dans la société. Il se réfère à son père Mawlana Cheikh Ibrahima Niasse qui disait que le Prophète Mouhamed (Psl) a fait la politique en état de guerre. Mouna Ibrahima Niasse en déduit donc qu’un religieux doit faire de la politique dans la plus belle manière.





" Kaolack a besoin d’un nouveau souffle, quelqu’un qui peut porter un projet positivement et nous en avons besoin. Quelqu’un comme Serigne Mboup qui a fréquenté le daara, plein de connaissances, un homme intègre, discipliné, nous ne pouvons pas avoir meilleur que lui. Nous avons l’obligation de le soutenir dans ses projets pour Kaolack, car il a fait ses preuves. Nous voyons à travers son image quelqu’un de digne qui a su manager l’héritage de son père", indique Mouhamadou Mouna Ibrahima Niasse.





Il estime que les religieux, eux-mêmes doivent montrer la bonne voie. Selon lui, il se retrouve à travers son programme axé sur 3 points : Sétal, Suxali, Sam ( Assainir, développer, préserver). ‘’ Il est présent sur toutes nos activités. Les femmes d’An Saroudin reçoivent des formations, grâce à lui, paie leur formation et participe au développement de ces femmes qui incarnent le leadership’’, lance-t-il.





Récemment Serigne Mouhamadou Mouna Ibrahima Niasse avait pris son courage à deux mains pour clarifier les propos du khalife de Médina Baye soulignant que ce dernier n’a fait aucune déclaration pour un quelconque candidat.





" Quand on a demandé à Baye sa position politique, il avait clairement indiqué qu’il était avec celui qui va œuvrer pour la paix des musulmans et leur liberté de culte et pour cela nous lui faisons confiance. Quant aux rumeurs distillés partout sur le khalife et l’imam, nous voulons préciser ici et maintenant qu’il n’en ait rien. Ils sont des patriarches donc leur neutralité n’est plus à prouver, ils n’ont fait aucune déclaration pour un candidat ", disait-il, lors de la visite de la délégation de la coalition And/Nawlé And/Liguey dans les chantiers de l’institut islamique.





Depuis 40 ans Serigne Mouhamadou Mouna Ibrahima Niasse enseigne dans cet institut comme bénévole, avant de devenir le directeur. ‘’Ce qui m’impressionne en lui ; c’est la pédagogie d’encadrer des milliers d’enfants. Et même en dehors de l’institut, il est proche de la jeunesse de Kaolack, dans les milieux religieux, culturel et sportif. Tout son temps libre, il le passe avec la jeunesse, c’est l’ami des jeunes’’, dit son cousin Moustapha Diop.

Ce dernier note que Mouhamadou Mouna Ibrahima Niasse a un don de Dieu, car il sait comment aborder les jeunes, une qualité rarissime dans la société d’aujourd’hui. ‘’ Cela a un effet, car il est suivi et écouté par la jeunesse. Chaque jour il m’enseigne beaucoup de choses, on échange sur beaucoup d’aspects et surtout pour les préparatifs des discours des conférences et activités religieuses à mener. C’est un enseignant aguerri’’, rapporte Moustapha Diop.