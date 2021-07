Moundiaye Cissé : « Le chef de l'Etat doit amnistier Khalifa Sall et Karim Wade ».

Telle est la pensée de Moundiaye Cissé, directeur exécutif de l’ONG 3. Pour celui-ci, les articles l 31 et l 32 du code électoral doivent être modifiés pour permettre à l’ancien maire de Dakar et à Wade-fils de participer aux prochaines élections.





« On attend l’arbitrage du chef de l’Etat. Ces articles l 31 et 32 sont en contradiction avec le code pénal et le code de procédure pénal. On ne peut pas décider de la déchéance des droits civils et politiques d’une personne de façon indéterminée. Aujourd’hui, quand une personne est condamnée, elle peut perdre ses droits politiques et civiques de façon temporelle. C’est injuste, il y a la question du bulletin unique, la question des organes de gestion des élections c’est-à-dire que va organiser un ministre de l’Intérieur non partisan, une autorité indépendante. », a-t-il dit sur les ondes « d’Iradio ».