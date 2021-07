Moundiaye Cissé: « Le mode d’élection des députés pose problème »

Moudiaye Cisse

La légitimité des députés serait-elle mise en question? Selon Moundiaye Cissé, la représentation du peuple à l’hémicycle subirait des insuffisances.





«Nous sommes dans une démocratie représentative et dans cette démocratie, c’est l’Assemblée nationale qui représente le peuple. L’Assemblée nationale a trois missions : la mission de la représentation du peuple, celle du contrôle de l’action de l’exécutif et la mission de législation. Mais on constate de plus en plus les limites de cette démocratie. Les députés représentent-ils pleinement la population? » interroge-t-il.