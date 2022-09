[Profil] Mountaga Sy : Ce qu’il faut savoir sur le nouveau boss du Port

Issu du monde de l’ingénierie industrielle, Mountaga Sy a fait une grande partie de sa carrière dans les multinationales à l’étranger. Mais, c’est dans son pays le Sénégal qu’il a enregistré son plus grand succès avec la réalisation d’un des plus grands projets d’infrastructure du Sénégal post-indépendant, à savoir : le Train Express Régional (TER). Avec cette prouesse, l’ancien Directeur général de l’Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX SA), saura, sans nul doute, relever les nombreux défis qui étranglent la société nationale du Port autonome de Dakar. Seneweb vous retrace son parcours.



Ingénieur industriel hors pair doublé d’un cadre international



La société nationale du Port autonome de Dakar a un nouveau patron. Il s’agit de Mountaga Sy, ancien directeur général de l’Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX SA). Nommé ce mercredi 28 septembre 2022, par le président de la République, Macky Sall, en marge du premier conseil des ministres du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Ba, Mountaga remplace à ce poste Monsieur Aboubacar Sédikh Bèye, qui revient à la tête de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD).



Né en 1964 à Aéré Lao (département de Podor), Mountaga Sy est un cadre international. Il est titulaire d’un MBA en Finance et Administration de l’Université du Québec à Montréal et d’un DEA en Sciences de l’Ingénieur de l'Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar (ESP) où il est sorti major de sa promotion. Professeur certifié de l’Ecole normale supérieure d’Enseignement professionnel et technique (ENSEPT) de Dakar, Mountaga est un ingénieur industriel aguerri.



Une grande carrière dans les multinationales



Monsieur SY a fait une grande partie de sa carrière, dans les multinationales dont le groupe Crown où il a occupé des fonctions de direction opérationnelle et stratégique depuis 1990. Il a été, tour à tour, directeur de Crown Closures Europe (cumulativement avec les fonctions du paragraphe 2) entre mai 2011 et septembre 2013 du groupe Crown Holding Inc ; responsable des sites de production en Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne et Europe centrale, soit 5 usines de production et 9 bureaux de ventes en Europe ; directeur du centre d’excellence en R&D du groupe basé en Italie entre mai 2011 et septembre 2013. Un centre d’excellence qui conçoit, fabrique et livre des solutions innovantes en technologies avancées pour les entités du groupe et ses clients à travers le monde.



Toujours à l’international, Mountaga a été aussi directeur de Crown Food Africa entre 2010 et 2011 où il pilote à partir de Paris des opérations africaines au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Maroc, à Madagascar et en Afrique du Sud ; directeur Crown Food France Laon du groupe Crown Food Europe de 2007 à 2010, la plus grande usine de fabrication européenne des fonds à ouverture facile ; directeur de la qualité et des procédés industriels de Crown Food Europe (39 usines dans 19 pays) de 2004 à 2007.



L’ancien DG de l’APIX SA a également été membre fondateur et président du RAPI (Réseau pour l’Amélioration de la Productivité Industrielle) au sein du SPIDS (Syndicat des Professionnels de l’Industrie du Sénégal). Et c’est en sa qualité de directeur d’exploitation puis directeur de Crown Cork & Seal Sénégal de 1990 à 2004, première entreprise certifiée ISO 9001 version 2000 de l’Afrique de l’Ouest qu’il a démarré son expérience au Sénégal.



Au Sénégal, il réalise le plus grand projet d’infrastructure du PSE



Marié et père de 3 enfants, Mountaga Sy est à la tête de l'APIX depuis septembre 2013 (soit 9 ans) où il a pu, avec son équipe, travailler sans relâche à coordonner avec l'appui des administrations, la mise en œuvre des réformes de l’environnement des affaires. Son agence, dans sa mission de promotion des investissements et des grands travaux, est aujourd’hui au cœur du dispositif de mise en œuvre des projets du Plan Sénégal émergent (PSE). Au titre des succès enregistrés, Mountaga a pu réaliser l’un des plus grands projets d’infrastructure du Sénégal post-indépendant, à savoir : le Train Express Régional (TER).



Polyglotte et manager hors pair



Polyglotte, le tout nouveau Dg du port autonome de Dakar parle et écrit couramment le français, l’anglais et l’allemand et s’exprime parfaitement en wolof et pulaar. Teint clair et taille moyenne, Mountaga Sy a l’allure élégante et soignée. C’est un homme stylé adepte avec des costumes taillés sur mesure.



Manager volontariste, on peut d’ores déjà espérer que le successeur de Aboubacar Sedikh Bèye saura booster le port autonome de Dakar, qui est également un des moteurs de croissance du PSE, en devenant le premier port le plus compétitif en Afrique de l’Ouest.