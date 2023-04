Moussa Bala Fofana sur les arrestations : "Le régime n'a aucun sens de la République"

L'acharnement sur des citoyens sénégalais qui tiennent un discours qui s'oppose à la volonté et à la vision de l'État démontre à suffisance l'incapacité du régime, selon Moussa Bala Fofana, membre du cabinet du parti Pastef.





Il a rappelé, sur le plateau d'"Opinion" de Walfadjri, que le Parti démocratique sénégalais en a fait les frais avec Karim Wade, les socialistes avec Khalifa Sall. Aujourd'hui, Pastef compte des centaines d'arrestations. Et tout cela parce que le régime impose une troisième candidature qui passe par un démantèlement de l'ensemble des oppositions.





"Quand ils sont arrivés, c'est le PDS qu'il faut éliminer. Aujourd'hui, aucun juriste sérieux ne peut dire qu'il y a eu une procédure normale avec l'affaire Karim. La manière dont Khalifa Sall a fait l'objet de privation de liberté et même sa libération ne respectent pas l'art du droit", dit-il.





Les arrestations et l'ensemble des acharnements que subissent Ousmane Sonko et les responsables et militants simples de Pastef font rage. "Cela démontre que ceux nous dirigent n'ont aucun sens de la République. La République, c'est des textes et principes qu'on respecte, peu importe le contexte politique. Il faut respecter aussi les institutions au lieu de les instrumentaliser. Ce n'est pas parce qu'on sait que même si la candidature de l'actuel président était légale, il ne peut pas battre l'opposition actuelle qu'il faut bafouer les principes de la République", dénonce l'invité de Walfadjri.





Pour Moussa Bala Fofana,cela donne l'opportunité aux populations de comprendre que "ce régime ne mérite pas de diriger ce pays, que le discours de Pastef fait peur et porte l'espoir. Nous avons vu comment les levées de fonds marchent et ce sont les citoyens eux-mêmes qui financent l'homme politique".