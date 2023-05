Moussa Bocar Thiam : ‘’Il n’y a aucun plan de licenciement à La Poste’’

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique, Moussa Bocar Thiam, assure qu’il n’est envisagé ni plan de licenciement ni plan social à la Société nationale La Poste.







Cette société nationale a seulement proposé à ses employés qui le désirent de négocier avec elle un départ volontaire.





‘’Je vais être une fois encore clair sur la situation de la société nationale La Poste, pour dire qu’il n’y a aucun plan de licenciement au sein de cette entreprise. Il n’y a pas non plus de plan social à La Poste’’, a-t-il soutenu.





Le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique s’entretenait avec des journalistes, mercredi soir, à Ourossogui, au terme d’une cérémonie officielle marquant l’arrivée de la caravane ‘’Sénégal Connect’’ dans cette ville située dans la région de Matam (nord).





Selon Moussa Bocar Thiam, la société nationale La Poste a seulement demandé à ses agents qui le désirent de négocier avec elle un départ volontaire.





Les employés qui souhaitent être redéployés dans d’autres structures publiques ont la possibilité d’en discuter avec la direction générale de La Poste, selon M. Thiam. Sur ce point, ‘’il n’y a aucune ambiguïté, aucune polémique possible non plus au sein de l’entreprise’’, a-t-il assuré.