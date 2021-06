Moussa Sy sur le 23 juin 2011 : «Le président Wade n’était pas au courant des manifestations…»

Moussa Sy, fait des révélations sur la journée du 23juin 2011

23 juin 2011-23 juin 2021 ! Dix ans après la révolte populaire contre le projet de loi sur le «ticket présidentiel», le maire des Parcelles-Assainies, Moussa Sy, un des rares députés libéraux opposé à ce projet, ressasse les péripéties de cette journée fatidique.





Joint par Rfm dans son édition de 12 h, il fait une révélation de taille. Selon lui, le président d’alors, Abdoulaye Wade, n’a été informé que tard des manifestations violentes qu’avait charrié l’examen du projet de loi.





«Ce jour-là, à 14 h, quand nous avons joint le président pour écourter la séance, il n’était pas au courant des manifestations qui avaient lieu à Dakar. Il (s’) était enfermé dans un bureau. Donc, on attendait peut-être que la validation se passe pour l’informer, alors qu’en ce moment, le Sénégal brûlait», révèle-t-il dix ans après.