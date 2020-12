Moustapha Cissé Lô reçu ce dimanche par Macky

Moustapha Cissé Lô reçu ce dimanche par le Président Macky Sall

Comme vous le voyez sur cette image exclusive de dakarposte, le chef de file de l'APR a reçu ce dimanche 6 décembre 2020 Moustapha Cissé Lô.Des informations en notre possession, il ressort que leur entrevue a duré plus d'un tour d'horloge. Mais, rien n'a suinté de l'audience qui a eu lieu dans la résidence privée du chef de l'Etat sise à Mermoz.Inutile d'être devin pour subodorer qu'ils ont aplani leurs divergences connues de tous. Comme disait l'autre, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas.Pour rappel, Moustapha Cissé Lô, jadis tonitruant et au devant de la scène semble n’être que l’ombre de lui-même. Il est devenu aphone depuis sa passe d’armes avec certains responsables de l'APR.D'ailleurs l’Observateur dans une parution récente a livré les secrets de son long silence.Selon le journal de la Médina, son marabout, Serigne Moussa Nawel Mbacké, lui aurait intimé l’ordre de faire profil bas et d’arrêter ses sorties virulentes contre le régime.Des médiateurs de l’ombre ont aussi mené des négociations souterraines pour mettre fin à sa révolte. La Première Dame s’est également beaucoup investie pour faire entendre raison à Cissé Lô.Est-ce la Marième Faye Sall qui a facilité la rencontre de ce dimanche? Nos langues aux chats.