Moustapha Junior Thiam, SG de S2D Nioro : "Souleymane Ndiaye et Mamadou Moustapha Ba (DG du budget) sont deux artisans incontournables de la victoire de Bby"

Ils sont inscrits dans l'histoire politique du Sénégal: Souleymane Ndiaye, Secrétaire général national du parti Synergie pour un développement durable (S2D) Yonou Natangué et Mamadou Moustapha Ba, responsable politique de l'Apr à Nioro, non moins directeur général du budget.





En effet, lors de ces élections législatives du 31 juillet, ces deux "leaders engagés, respectueux, compétents et dynamiques ont bien contribué pour la belle victoire de la coalition Benno Bokk Yaakar, en appuyant financièrement et moralement leurs responsables et militants". Ce qui fait dire au secrétaire général départemental du parti S2D, Moustapha Junior Thiam de Nioro, que ces deux grands commis de l'État, "sont incontournables pour la victoire de la coalition Benno Bokk Yaakar dans plusieurs localités".





" Aucun effort ne se perd en politique surtout s'il s'agit d'un effort guidé par la quête de l'intérêt général", témoigne-t-il.





"Fierté renouvelée, estime-t-il, à l'endroit de tous les responsables de la S2D Yonou Natangué, particulièrement au grand responsable, le jeune, le compétent, le fidèle, l'engagé Souleymane Ndiaye, qui s'est beaucoup donné pour la victoire de Bby partout sur le territoire national, à travers une solidarité et une assistance à l'endroit des camarades dans la plus grande discrétion".





Le responsable départemental de Nioro du parti S2D, de féliciter et remercier également, les deux députés du département de Nioro, plus particulièrement leur tête de liste départementale, Aly Mané.