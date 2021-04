Moustapha Niasse: "Il faut accepter que Macky est un Président exemplaire"

Lors de la réunion des élus de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (BBY), ce dimanche, le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niass, par ailleurs, leader de l'Alliance des forces de progrès (AFP), s’en est pris aux détracteurs du chef de l’Etat, Macky Sall. Prenant la parole, il a appelé à "se rendre à l'évidence" pour "reconnaître" que Macky Sall est un président exemplaire.« On peut s’opposer au Président Sall, mais personne ne peut se rendre à Mbour sans passer par l’autoroute qu’il a construite. On ne peut pas s’opposer au président de la République au point de déployer ses ailes pour parcourir le Sénégal. Ce n’est pas possible. On est obligés de passer par les réalisations de Macky Sall », a dit Moustapha Niass devant Macky Sall, ajoutant qu’il faut être "réaliste et reconnaitre les efforts" de ce dernier envers son peuple ».« Il faut se rendre à l'évidence et accepter la réalité. Le président Macky Sall est un président exemplaire. Il a fait beaucoup de réalisations depuis 2012. Et il faut souhaiter que cela aille de l'avant », a ajouté le président de l’Assemblée nationale.Il a rappelé que c’est Dieu qui élève les siens et Il a élevé le président Macky Sall à cette position. N’en déplaise, dit-il à ses détracteurs. «Dans chaque communauté où il y a des bipèdes pensants, il peut y avoir des scories et des résidus qui portent une singularité et violence et de la méchanceté », a-t-il insisté invitant le peuple à la tolérance et les responsables de la coalition présidentielle à taire les divergences et les querelles internes pour cultiver la solidarité.