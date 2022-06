Moustapha Niasse : "je ne me retire pas... Macky Sall et moi... mes mémoires..."

L'exercice n'a pas été facile. Pourtant, Le Soleil s'y est mis. Il s'agit de retracer soixante ans de vie publique d'un monstre sacré du Landerneau politique sénégalais qui s'apprête à partir, mais martèle, à qui veut l'entendre, qu'il ne se retire pas de la politique.



"Permettez-moi de préciser que je ne me retire pas de la politique. En effet, tant qu'il me restera un souffle de vie, je m'intéresserai au présent et à l'avenir de notre pays et à l'Alliance des forces de progrès, après avoir passé par le Parti Socialiste, depuis le Bloc populaire sénégalais et l'Union progressiste sénégalaise", indique le patron de L'AFP.



Quid de ses relations avec Macky Sall ? "Je tiens à lui rendre hommage pour sa confiance depuis que nous avons commencé à travailler ensemble. Le Président Macky Sall dirige le Sénégal avec intelligence, méthode et élévation, dans les initiatives et dans les actions. Il reste imperturbable quand surviennent les évènements, comme cela peut arriver dans tous les pays", a-t-il déclaré.



En effet, Moustapha Niasse, puisque c'est de lui qu'il s'agit, aura vécu et/ou enduré, entre 1960 et 2022, moult soubresauts ayant marqué la trajectoire du Sénégal. Alors, quoi de plus stimulant que de pousser cet homme au parcours riche et exemplaire à la confession.



Pense-t-il alors, à l'instar de feu Habib Thiam et de l'ancien Président Abdou Diouf, à écrire ses mémoires pour éclairer d'un jour nouveau certains aspects secrets ou mal connus de l'histoire du Sénégal indépendant et de l'Afrique des soixante dernières années ?



Un tantinet pudique, celui qui a bouclé, ce 30 juin, un bail de dix ans à la tête de l'Assemblée nationale, consent juste à répondre ceci : "Je m'impose l'obligation de ne vouloir juger ceux avec lesquels mon destin m'ont conduit à travailler et me prononcer sur certains événements".



Et de dire : "Généralement, je n'aime pas parler de moi-même. Sans doute, un jour, d'autres retraceont, avec objectivité, l'itinéraire du simple citoyen, qui s'est toujours soucié de mettre ensemble la foi et le réalisme, dans 'ambition d'être au service de son pays, dans le respect total des principes de l'Islam".