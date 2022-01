Moustapha Niasse sur la crise malienne : «Je prie fort pour que le dialogue en cours entre le Mali et la Cedeao ne connaisse pas un échec»

Moustapha Niasse, président de l'Assemblée Nationale

La réaction des autorités sénégalaises sur la situation douloureuse que traverse le Mali était attendue. Après un long silence, d’ailleurs décrié par certains activistes, Moustapha Niasse, le président de l’Assemblée nationale, brise le silence.





Interrogé sur la Rfm sur la question, il demande un retour à l’ordre constitutionnel. «Le Mali et le Sénégal sont deux pays inséparables. Il n’y a pas de différence entre le peuple sénégalais et celui du Mali. Et cette situation douloureuse que traverse le Mali interpelle également le Sénégal. Donc, nous prions fort pour que la paix revienne au Mali et que les institutions qui dirigent actuellement le pays puissent conduire ce pays à des institutions démocratiques. J’espère bien que le dialogue qui est en cours entre la junte au pouvoir et la Cedeao va permettre une stabilité au Mali.