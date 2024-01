Moustapha Sarré (PASTEF) : «Le parrainage de Habib Sy ne fait l'objet d'aucune contestation au sein de notre parti »

Interrogé par nos confrères de la RFM, Moustapha Sarré, membre des Patriotes Africains pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité (PASTEF), a indiqué que le parrainage de Habib Sy par des députés du parti “ne fait l’objet d’aucune contestation” au sein du mouvement. “Dans le parti, nous sommes des démocrates et nous savons que le mandat n’est pas impératif. Les députés sont libres de parrainer qui ils veulent.





Habib Sy étant un allié de taille, les députés en toute indépendance ont parrainé le candidat qu'il est. Les militants l'acceptent avec beaucoup de joie d’ailleurs. Il n'y a aucun risque de révolte. Pastef n’a jamais connu ce genre de situation parce que Pastef est une organisation démocratique qui marche selon ses textes et les responsables qui sont à la tête du parti en sont tellement conscients qu’ils n’osent pas marcher à contre courant. Il n’y a pas de risque de contestation”, a-t-il garanti.





M. Sarré indique, néanmoins, que la victoire de Ousmane Sonko à l’élection présidentielle de 2024 demeure le seul objectif du parti : “Nous n'avons qu'un seul objectif au sein du parti : . c'est de faire de Ousmane Sonko le 5ème président de la république au soir du 25 février 2024. Je précise que Ousmane Sonko est toujours dans la course et partout où le droit sera dit, il aura gain de cause. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne soit pas candidat en 2024”.