Municipalité de Kaolack : Le projet de budget adopté à l'unanimité



Le projet de budget de l'équipe municipale dirigée par le maire Serigne Mboup a été présenté au Conseil hier. Les conseillers municipaux l'ont adopté à l'unanimité.





Le projet de budget 2023 de la nouvelle équipe municipale dirigée par le maire Serigne Mboup a été présenté au Conseil municipal, hier. Il est arrêté à 7 386 785 690 de FCFA, contre 4 277 584 706 FCFA en 2022, soit une augmentation de 40%. L'adjoint au maire Docteur Mbaye Guèye a fait la présentation du budget qui prend en compte la mise en place d'un système de recouvrement, l'augmentation de l'effectif des collecteurs et des points de collects, pour attteindre l'objectif visé. Selon Dr Guèye, dans le projet de budget 2023, il est prèvu budget pour aider les acteurs de l'Education pour la construction de salles de classes et d'infratructures sanitaires dans le domaine de la santè. L'équipe municipale envisage des projets ambitieux, exemple le port sec, la construction de marchés. Sur ce, l'équipe municipale compte faire un plaidoyer auprés de l'Etat du Sénégal, pour des investissements estimés à 300 milliards FCFA. Ainsi, elle compte doter d'équipements, aux acteurs de l'Education et de la santé.

Un montant de 81 390 000 est prévu pour l'aménagement d'édifices culturels, de sites touristiques et de plages, 7 000 000 FCFA pour doter de bicyclettes et cyclomoteurs aux agents municipaux.





Le maire de la commune de Kaolack Serigne Mboup précise que le budget est ambitieux et réalisable. Il promet de relever le défi de réaliser tous les projets ficelés. Ce qui constitue à ses yeux des projets à long terme. Le projet de budget a été adopté à l'unanimité par les conseillers municipaux présents. Le maire de la commune de Kaolack Serigne Mboup a profité de l'occasion pour remercier le président de la République Macky Sall et l'ensemble du gouvernement pour l'appui apporté à l'équipe municipale. Il renouvele son engagement à travailler en collaboration avec L'Etat. Le maire de la commune de Kaolack Serigne Mboup reste convaincu que le chef de l'Etat Macky Sall va aider l'équipe municipale à réaliser les grands travaux, sachant que le chef de l'Etat a un attachement pour Kaolack. Dans son programme, le maire de la commune de Kaolack Serigne Mboup veut revaloriser les délégués de quartier, comme l'a si bien indiqué le chef de l'Etat Macky Sall. Par ailleurs, pour l'emploi des jeunes, un montant de plus de 550 millions FCFA est prévu pour l'achat de machines de pavage, afin d'executer certains travaux. Ce qui aura un impact rée dans le marché de l'emploi, qui va enrôler 1500 jeunes. Le PROFEM èvalé à hauteur de 300 millions FCFA, pour encadrer et financer les femmes, afin de développer des industries dans les quartiers. Ce qui va permettre de développer des projets de manière locale, dans les quartiers, sachant que chaque quartier est constituée de femmes entrepreneurs. Chaque projet vise cinquante quartiers. Dans chaque quartier cent groupements seront concernés dans cinquante quartiers. Au total 5000 groupements vont bénéficier du programme pour la promotion feminine (PROFEM).





Ainsi, dans ses realisations, l'équipe municipale a procédé à la rénovation des marchés va booster les recettes. Pour rappel, la nouvelle équipe municipale dirigée par le maire Serigne Mboup a rènové l'hotel de ville pour un montant de 156 000 000 FCFA, y compris l'achat d'ascenseur, grâce à l'appui de Pacasen.