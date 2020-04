Nadine Morano: "Les Français en ont marre de payer la dette pour l’Afrique"

La sortie du président français Emmanuel Macron, plaidant l'annulation massive de la dette des pays africains, n'a pas fait l'unanimité dans la classe politique française.





Dans un tweet, Nadine Morano, ancienne ministre sous Nicolas Sarkozy déclare : «Une dette ne s’efface pas elle est toujours payée par quelqu’un et donc les Français … en ont marre de payer pour l’Afrique sans aucune contrepartie de maîtrise de leur immigration et la maîtrise de leur démographie ! »





Une déclaration mal perçue par bon nombres d'internautes africains qui ont, dans ce forum, traité cette responsable du parti Les Républicains d'"égoïste".





"Ignoble, indigne et malsaine. Votre puissance est due à l’uranium du Niger, au pétrole d’Afrique, le prestige de votre langue se fait en Afrique; et vos multinationales se font chez nous et notre immigration vient du désordre que vos Etats organisent ici, ne l’oubliez pas", a notamment déclaré un d'eux.





Face à l'indignation des internautes africains, l'ancienne parlementaire française d'ajouter : « A part les insultes pour quelqu’un qui a eu la chance de faire ses études en France ? Je me bats sans doute plus que vous pour un réel développement de l’Afrique ! Vous pouvez donc assumer vos dettes, votre développement et la maîtrise de votre immigration, notamment des mineurs non accompagnés qui arrivent massivement en Europe …Digne d’un journaliste qui n’en a rien fiche de nos artisans qui tombent dans la misère … j’en ai marre de vos discours moralisateurs et vulgaires. C’est moi qui ai au téléphone ces malheureux pas vous. Alors oui nos efforts doivent aller en priorité à nos compatriotes ».