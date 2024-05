Ndéné Bodji, un contestataire à la tête du Coud













Ndéné Mbodji est depuis hier le nouveau directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD). Cet enseignant-chercheur en philosophie connaît déjà un pan de ce qui lui est confié.





En effet, il a longtemps traité avec les anciens recteurs et directeurs du COUD, pour avoir été un dirigeant très connu du mouvement étudiant. Il a donc une connaissance relative de ce qui se passe dans les campus universitaires.





Ancien président de l’Amicale de la faculté des Lettres et sciences humaines, il a dirigé à un moment où l’élection des délégués était un vrai combat de gladiateurs où la faculté était littéralement transformée en champ de bataille, avant que le vote en ligne ne soit instauré. Ndéné Mbodji est surtout connu pour avoir figuré parmi les délégués qui ont conduit la longue et difficile grève des années 2006 ayant mobilisé presque toutes les facultés. Un vaste mouvement a été initié après que des vers de terre ont été découverts dans des plats servis au restaurant Argentin. Les étudiants avaient saccagé les restaurants, les dépôts alimentaires vidés. C’était la crise !





Quant à Ndéné Mbodji, il s’était fait remarquer par son éloquence, lors des assemblées générales. Il savait haranguer les foules et était très attendu des étudiants. Le mouvement était tel qu’un vendredi du mois de février, les forces de l’ordre ont fait irruption dans le campus social, défoncé les portes des chambres et exercé une violence inouïe sur les étudiants. Le campus a été évacué par la suite et il a fallu attendre des jours pour que les pensionnaires du campus reviennent. La faculté des Lettres s’en était tirée avec une session unique.





C’est dire donc que Ndéné Mbodji est attendu sur la qualité de la nourriture au campus. Beaucoup d’anciens étudiants de l’UCAD souffrent aujourd’hui d'hémorroïdes du fait d’une quantité importante de pâte dans la nourriture au Coud.





En outre, il faut croire que Ndéné Mbodji est un contestataire dans l’âme. En effet, après le mouvement étudiant, il a intégré la Section enseignement supérieur du SUDES, une fois recruté à l’UCAD. Actuellement, il est même le secrétaire général du SUDES/ESR.





Mais le successeur d'Oumar Dia devrait céder son poste prochainement, avec cette nomination.





Aujourd’hui, le syndicaliste se trouve dans la position d’apporter des réponses aux préoccupations des étudiants. Il passe ainsi de la revendication à la proposition de solutions; ce qui n’est pas aisé. Ndéné Mbodji sera attendu sur la sécurité dans un contexte où le COUD essaie de se renforcer sur ce point. Il est aussi attendu sur la paix sociale au sein du campus. Un campus qui ressemble parfois à une arène avec une armée de gros bras aux portails et devant les pavillons.