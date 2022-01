Ndiack Lakh, responsable politique à Sacré-Cœur : "Mermoz n’aura pas un maire directement élu"

Ndiack Lakh, responsable Politique à Mermoz-Sacré-coeur

Ndiack Lakh a réalisé un score notable qui le place derrière les grandes coalitions, Yaw et Bby, et devant le Ps, le Pds et Gueum sa Bopp. Le leader de la coalition Gox yu bess pour Mermoz-Sacré-Cœur, analyse les résultats de ces Locales, tire un bilan de sa participation et dégage les perspectives qui s’offrent à sa coalition pour les échéances électorales à venir.









"Comme tout le monde, nous avons constaté la déferlante de la coalition Yaw sur les villes les plus importantes de ce pays. Ces élections locales de janvier 2022 obéissaient à la règle des 2 C, confirmation et conquête, car certains maires ont été confirmés dans leurs localités et d’autres par contre viennent de conquérir certaines mairies. Il s’agit maintenant, à la lumière de ce qui vient de se passer, d’analyser froidement les résultats. Nous avons observé que les grandes coalitions ont été secouées par la percée remarquable de nouveaux acteurs politiques. Ces nouvelles compositions qui ont à leurs têtes des profils jusque-là méconnus du public ont eu à devancer les formations classiques. C’est le cas de notre coalition Gox yu bess, qui est devenue une réalité politique.

Aussi, faut-il relever que le contexte local a été biaisé dans la mesure où on a le sentiment d’avoir assisté à des joutes nationales en prélude aux élections législatives et présidentielles à venir", développe-t-il dans le Quotidien.





A la question relative à son bilan de participation et ses perspectives, Ndiack Lakh répond que « le bilan est satisfaisant au vu des scores réalisés pour une première participation. La coalition Gox Yu Bess a gagné des mairies et se retrouve avec plus de 200 conseillers répartis dans tout le Sénégal. Une prouesse, puisque des formations politiques de plus grande envergure ont eu à réaliser des performances moindres que notre coalition, mise en place 5 mois avant les locales.





Au niveau de la commune de Mermoz Sacré-Cœur, nous sommes arrivés troisième, tenant tête à la coalition Bby avec une différence d’une centaine de voix. Nous avons devancé le Ps, le Pds et Gueum sa Bopp dont les listes étaient dirigées respectivement par Alpha Bayla Gueye, Dg de l’Ofor, l’ancienne ministre Seynabou Ly Mbacké et Bougane Guèye. Score plus que satisfaisant dans le contexte politique actuel.





Les perspectives qui s’offrent à nous sont très étendues du fait de la configuration actuelle de la scène politique. Ce qu’il faut retenir, c’est que désormais les cartes sont redistribuées, ce qui donne la chance à tout le monde ».





Dans la même source, il fait une projection sur l’avenir de la coalition Gox yu bess