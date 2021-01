Neemeeku Tour /Financement des partis : Pastef Guédiawaye se défausse sur Aliou Sall

La question du financement des partis politiques et le « Neemeeku Tour » initié par le Pastef continuent d’animer la sphère politique. Cette fois-ci, c’est au tour de Mamadou Ndiaye, membre du mouvement des cadre de Guédiawaye d’entrer dans le débat. Il demande à Aliou Sall de rendre compte sur sa fortune.« Je trouve que le communiqué sorti à 2h du matin n’est pas sérieux. La vérité du contenu de ce simulacre de communiqué se trouve beaucoup plus dans ce qu'’il tait que dans ce qu’il dit. Ce sont des bulletins de renseignements faisant état de la percée fulgurante de Pastef sur le terrain politique au Sénégal et dans la diaspora qui donne le tournis aux tenants du régime en place. Un État qui se respecte ne publie pas un communiqué aussi léger que laconique à 2h. Ce n’est ni plus ni moins qu’une tentative de musèlement d’un opposant encombrant mais ça ne passera pas », a tonné le cadre du Pastef.Selon Mamadou Ndiaye, «en lieu et place d’Ousmane Sonko, c’est Aliou Sall qui doit éclairer l’opinion sur l’origine de sa puissance financière subite. Lors des élections à la faveur desquelles il est devenu maire, le frère du Président a fait étalage avec une désinvolture et sans précédent dans l’histoire du Sénégal de sa richesse ostentatoire par la distribution tous azimuts de véhicules à sa clientèle politique (...). L’On devrait se poser la question de savoir comment un pigiste parvenu est devenu subitement riche comme Crésus au point de faire la pluie et le beau temps », s’interroge Ndiaye.