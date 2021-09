[Photos] Négociations : Le Supreme Council of Arab African Economy et le CICES vers une convention de partenariat

Le Directeur Général du CICES, accompagné du Secrétaire Général, du Directeur Commercial et des Partenariats, du Directeur Financier et Comptable, et du Chef du Service Technique, a effectué, ce mardi 21 septembre 2021, une visite de travail au siège du Supreme Council of Arab African Economy (SCAECO) .





Cette rencontre, qui fait suite à celles déjà tenues au CICES, était l'occasion de poursuivre les discussions en vue de l’établissement d’une Convention de partenariat gagnant-gagnant entre les deux institutions.





Pour M. Salihou Keita KEITA, la mise en œuvre de cette Convention va favoriser les échanges culturels et économiques entre le Sénégal et les membres dudit Conseil.





A l’occasion de cette visite de travail, le Secrétaire Général du SCAECO a coopté M. Salihou KEITA comme membre honoraire du Conseil Consultatif du Supreme Council of Arab African Economy (SCAECO).