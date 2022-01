Neuf (9) communes remportées en 2022 : Bougane Guèye « jubile » et pense avoir fait mieux que Macky Sall en 2009

La coalition de Bougane Gueye Dany gagne 9 communes

Au sortir des élections locales, la coalition « Gueum Sa Bopp » estime avoir fait une belle moisson avec neuf communes remportées. En effet, présente sur 366 communes, 25 départements et 6 villes, Bougane Gueye Dany et Cie estiment avoir réussi « une prouesse que Macky Sall, devenu Président de la République, n’avait pas réalisée » en 2009. Car, au soir du scrutin de dimanche dernier, Gueum Sa Bopp (GSB) au fil des résultats publiés, décompte avoir remporté neuf (9) mairies sur l’étendue du territoire national. Il s’agit des mairies de Médina, de Rufisque-Ouest, de Koussy, de Samékanta à Sédhiou, de Sare Bidji à Kolda et Djiddah Thiaroye Kaw, souligne la coalition dirigée par Bougane Gueye dans un document reçu. Bougane affirme avoir reporté, aussi, dans la ville de Pikine, les mairies de Thiaroye-Sur-Mer, Tivaouane Diacksao et Diamaguene Sicap Mbao. GSB est 2eme pour le décompte de la ville de Pikine et a devancé dans plusieurs localités du pays, « Benno Bokk Yaakaar » et « Yewi Askan Wi ». Là ou, l’actuel chef de l’Etat, Macky Sall, n'avait gagné que deux (2) communes en 2009, font-ils encore constater.