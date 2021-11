Ngouda Mboup: «Le Président et le ministre de la Justice doivent sortir du Conseil supérieur de la magistrature»

Pr Ngouda Mboup

Selon la presse d’aujourd’hui, le chef de l’Etat, Macky Sall, a convoqué, ce lundi, le Conseil supérieur de la magistrature. Une occasion saisie par le constitutionnaliste Mouhamadou Ngouda Mboup pour rappeler que l’Exécutif n’a pas sa place dans ledit Conseil.





« Le président de la République et le ministre de la Justice doivent sortir du Conseil supérieur de la magistrature », a-t-il déclaré, dans une note. Le juriste ajoute : « Il faut un "Conseil supérieur de la justice" présidé par le Premier Président de la Cour suprême et son vice-président le Procureur général près la Cour suprême (intégrant des universitaires et des membres du barreau) ».