Ngouda Mboup : «Supprimer la ville de Dakar serait une réforme déconsolidante record»

Dans ses calculs politiques, en perspective des prochaines élections locales, le régime de Macky Sall agite l’hypothèse d’une suppression de la ville de Dakar, pour museler Taxawu Dakar, et ne s’en cache pas.Invité du «Jury du dimanche» sur iRadio, le ministre des Collectivités territoriales et porte-parole du gouvernement, Oumar Guèye, a déclaré que «la ville de Dakar n’a pas sa raison d’être».Pour Ngouda Mboup, «supprimer la ville de Dakar risque d’être une réforme déconsolidante record». Parce qu’une telle réforme, selon le constitutionnaliste invité d’«Objection» sur Sud Fm de ce dimanche, est sous-tendue par une logique de «combattre des adversaires».«Parce que tout simplement, on sait que Taxawu Dakar est une vraie force à Dakar. Et que 26 % de l’électorat se trouve à Dakar, qu’on décide de supprimer la ville.Supprimer la ville de Dakar, c’est aussi supprimer l’élection au niveau des villes», constate Mboup pour le dénoncer.«Moi, je dis tout le temps que l’élection des maires au suffrage universel direct est une réforme majeure qu’il faudrait magnifier. Mais on ne doit pas passer par cette porte pour tout simplement éliminer ou bien écarter des adversaires politiques pour récupérer Dakar», martèle l’enseignant-chercheur.