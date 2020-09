Niasse vole au secours de Macky

Décidément, la langue de "Kocc" pose des problèmes. Et ce, jusqu'au plus haut sommet de l'État. Et, ce n'est pas le président de la République qui dira le contraire.





Hier, voulant traduire "Serigne Abdou Lahad néna sa kharit warou la tek loumou atanoul, warou la khagne loumou meune", Macky Sall a eu tous les problèmes du monde.





Et, narre L'AS dans sa parution de ce mercredi, c'est le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, qui a volé à son secours pour lui permettre de poursuivre son discours.