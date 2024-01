Nigeria : Après Victor Boniface, un autre attaquant déclare forfait

Le Nigeria, l'un des favoris de la CAN Côte d'Ivoire 2023, a annoncé le forfait d'un de ses attaquants. En effet, après les absences de Wilfred Ndidi et Victor Boniface, c'est au tour de l'attaquant de la Real Sociedad, Umar Sadiq, de renoncer à la CAN.