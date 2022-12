Noël : Mariama Sarr appuie en vivres les femmes catholiques de Kaolack

Cérémonie de remise de vivre aux Femmes catholiques de Kaolack

Le ministre de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion a remis un important don de produits alimentaires et une enveloppe financière aux femmes catholiques de la commune de Kaolack. La cérémonie de remise a eu lieu ce samedi 24 décembre 2022 devant son domicile à Dialègne Kaolack.





Faisant ce geste, l’ex maire de la commune de Kaolack vient ainsi soutenir les fidèles chrétiens afin de leur permettre de faire face aux dépenses liées à la fête de pâques qui va être célébrée ce week-end, a indiqué son porte-parole Diegane Wane Ly.





« Madame Mariama Sarr a toujours, à l’occasion de toutes les fêtes, que ce soit musulmanes ou chrétiennes, mis la main à la poche pour aider les croyants à passer leur fête convenablement. Aujourd’hui qu’elle n’est plus maire de Kaolack, elle a récidivé et par la même occasion, montré aux uns et aux autres qu’elle ne faisait pas du social uniquement parce qu’elle était mairesse de Kaolack. C’est une championne du social et de l’humanitaire ».