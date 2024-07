Nomination : Amadou Hott a un nouveau point de chute

Amadou Hott a été désigné pour intégrer le conseil d'administration de l'Afreximbank, l'institution multilatérale dédiée au financement des importations et exportations en Afrique. L'annonce de cette nomination a été faite ce 3 juillet, lors de la 31e assemblée générale de l'Afreximbank qui s'est tenue à Nassau, aux Bahamas, et a été approuvée par les actionnaires. L’ancien ministre de l’économie a été proposé par le groupe de la Banque africaine de développement (BAD), où il exerce actuellement en tant qu'envoyé spécial du Président pour l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique (AGIA).













Amadou Hott, expert en finance internationale, cumule plus de 25 ans d'expérience au sein d'institutions privées et publiques en Afrique, aux États-Unis et au Moyen-Orient. Il rejoint la BAD en 2016 en tant que Vice-Président chargé de l'électricité, de l'énergie et de la croissance verte. Après 28 mois, il quitte l'institution pour devenir ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération du Sénégal. À ce poste, il est chargé de mettre en œuvre la stratégie économique du Président Macky Sall, dont il avait été le conseiller spécial entre 2012 et 2016. En septembre 2022, il est remplacé par Oulimata Sarr et retourne à la BAD le mois suivant.













Avant de gravir les échelons dans les hautes sphères décisionnelles, Hott, originaire de Thiaroye-Gare a exercé dans des institutions financières prestigieuses à Londres (Société Générale Corporate and Investment Banking, BNP Paribas, ABN Amro Bank) et en Afrique (Millennium Finance Corporation, UBA Capital, Dangote Capital, Afribridge Capital, l'aéroport International Blaise Diagne et le Fonds souverain d'investissements stratégiques du Sénégal). Âgé de 52 ans, il est diplômé des universités de New York et Paris-Sorbonne.













En parallèle de la nomination d'Amadou Hott, d'autres personnalités ont également été intégrées au conseil d'administration de l'Afreximbank. La Nigériane Lydia Shehu Jayifa, actuelle secrétaire permanente du ministère fédéral des Finances, succède à Aliyu Ahmed. Noël Alain Mekulu Mvondo Akame, directeur de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) du Cameroun, rejoint également le conseil, en remplacement de Jean-Marie Mani. Enfin, Yu Wen prend la place de Lili Yang en tant que représentante de la Banque d'import-export de Chine (CEXIM).













Il est à noter que pour accroître ses capacités d'intervention à travers le continent, l'Afreximbank a procédé à une augmentation de 300 % de son capital social, une décision validée par l'assemblée générale.