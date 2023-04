Nomination d’Abdoulaye Daouda Diallo à la tête du CESE : les populations de Podor expriment leur reconnaissance au chef de l’État

“Les populations du Département de Podor ont appris avec joie et fierté la nomination par le Président Macky Sall de Abdoulaye Daouda Diallo au poste de Président du Conseil Economique Social et Environnemental. Elles saluent cette haute marque de confiance du Président de la République à l’endroit de ce grand commis de l’Etat au parcours brillant jalonné par des résultats remarquables.





Le Président de la République Macky Sall vient une fois de plus d'honorer le département de Podor par une nouvelle nomination du maire de Bokké Dialloubé à un poste stratégique.





Les populations du département de Podor remercient chaleureusement le Président Macky Sall et lui témoignent toute leur reconnaissance pour cette confiance renouvelée à Abdoulaye Daouda Diallo.





Cette nomination d’Abdoulaye Daouda Diallo à la tête de la troisième institution de la République n'est pas surprenante si l’on considère les grandes qualités professionnelles et humaines de l’homme. C’est un travailleur infatigable et efficace dans l’exercice de ses différentes fonctions, notamment ministérielles, depuis qu’il est sorti diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature et du Centre Ouest Africain de Formation et d'Études Bancaires..





On peut dire que c’est l’homme qu’il faut à la place qu’il faut car le CESE est une institution prestigieuse qui formule des avis éclairés sur des problématiques économiques, sociales et environnementales sous forme de recommandations issues de ses sessions programmatiques sur des thématiques majeures et dédiées qui structurent la vie de la nation.





Abdoulaye Daouda Diallo n’est pas en terrain inconnu car il avait déjà occupé la fonction de Secrétaire Général du CRAES, ancienne dénomination de l'actuel Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) ,sous la présidence de feu Mbaye Jacques Diop durant le premier septennat du Président Abdoulaye Wade. Il bénéficie ainsi d’une bonne connaissance de l'Institution, ce qui lui sera utile pour remplir pleinement sa nouvelle mission.





En plus de ses excellents résultats à différentes stations de l’Administration sénégalaise, Abdoulaye Daouda Diallo a toujours démontré sur le plan politique un leadership exemplaire dans le département de Podor, ce qui a permis au Président Macky Sall et à l’APR d’y remporter de manière brillante toutes les élections organisées depuis 2012. Cela a été possible grâce à son esprit rassembleur et un travail méthodique et efficace sur le terrain.





Le poids électoral de Podor a toujours eu un impact déterminant sur ceux de l’APR au plan national et cette dynamique victorieuse sera maintenue sous la conduite d’Abdoulaye Daouda Diallo à qui les populations du Département accordent une confiance sans limite. Les prochaines joutes électorales s’annoncent ainsi sous les meilleurs auspices pour le Président Macky Sall, le grand visionnaire et bâtisseur sur la voie de l’excellence pour un Sénégal émergent.





Pour relever les grands défis du présent et du futur, il pourra compter, comme toujours, sur la loyauté et l’engagement sans faille d’Abdoulaye Daouda Diallo autour de qui les populations de Podor feront bloc pour de nouvelles conquêtes.





Les populations du département de Podor souhaitent une pleine réussite au fils béni du terroir qu’est Abdoulaye Daouda Diallo à la tête du Conseil Économique Social et Environnemental.”