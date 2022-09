Nomination de Amadou Ba : la première réaction de Macky Sall

Le chef de l'état a remercié les ministres sortants et félicité le nouveau chef du gouvernement, Amadou Ba, sur son compte Twitter



Macky_Sall (@Macky Sall) a tweeté : Je remercie et félicite le gouvernement sortant pour son engagement et le travail de qualité accompli durant plus de 22 mois.





De même, je félicite le Premier ministre @amadou_Ba_ pour cette nouvelle mission et lui souhaite plein succès.