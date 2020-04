Nomination de François Ndiaye

La société civile sénégalaise approuve également la nomination du général François Ndiaye à la tête de Force Covid-19. Un pas important vers la transparence avec toutes les sensibilités représente au sein de ce comité





« Nous saluons cette démarche. Nous pensons que ça recoupe la proposition que nous avions faite. Et si cette proposition était arrivée un peu plus tôt, sans doute, tout le bruit qu’on a entendu ces dernières 72 heures, tous les soupçons ici et là pouvaient éventuellement ne pas avoir lieu", a déclaré Mamadou Mignane Diouf membre du comité de riposte des Ong du CONGAD.





De l'avis de Diouf, un comité mis en place dans lequel on retrouve toutes les institutions et tous ces acteurs, constitue un pas important vers la transparence, l’équité et la confiance.





"Dans un comité où on retrouve un général à côté des parlementaires, à côté d’agents du ministère de la Santé, des agents du développement communautaire, de la société civile, de la presse naturellement, on peut dire que la confiance est là », soutient-il.