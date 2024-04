Nomination de Pape Alé Niang à la tête de la RTS : La réaction d'Aly Tounkara

En Conseil des ministres, le président Bassirou Diomaye Faye a nommé Pape Alé Niang directeur général de la RTS. Invité de l'émission "Tolluwaay" sur Seneweb, Aly Tounkara, ingénieur polytechnicien et homme politique, a jugé cette nomination.





Selon le coordonnateur national du mouvement Convergence citoyen/Tabax sa Rew et membre de la coalition DiomayePrésident, la nomination de Pape Alé Niang à la tête de la télévision nationale est justifiée.





"On connait Pape Alé Niang pour sa rigueur et sa constance. Ce poste où il a été nommé est son cœur de métier. Il connait le journalisme. Je pense que cette nomination est justifiée. A la RTS, on sait tous qu'il y a beaucoup de problèmes. Racine Talla, l'ancien directeur, ne digérait pas certains positionnements politiques à son encontre au sein de la RTS. C'est pourquoi il a sanctionné beaucoup de gens alors que dans un service de l'Etat, il faut valoriser la compétence. Pape Alé Niang est un homme intègre, il a eu un parcours que tout le monde connait. Donc, je pense que c'est un choix très justifié", a-t-il déclaré sur Seneweb.