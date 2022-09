Nomination de Serigne Mbaye Thiam et Alioune Ndoye : Mamoudou Wane raconte les tentatives de blocage de Wilane et Cie

Mamoudou Wane raconte les tentatives de blocage de Wilane et Cie

La guerre de positionnement a fait rage au sein du Parti Socialiste (PS) lors de la formation du nouveau gouvernement, samedi dernier.





C’est ce qui ressort d’un communiqué exploité par Seneweb du Secrétaire général à la vie politique du PS, Mamoudou Wane. Ce dernier décrit les manœuvres des ses camarades de parti, Abdoulaye Vilane, Abdoulaye Gallo Diao et Aly Mané pour empêcher la reconduction de Serigne Mbaye Thiam et Alioune Ndoye au sein du gouvernement. « La scène jouée par nos trois comédiens camarades en l’occurrence Abdoulaye Wilane, Abdoulaye Gallo Diao et Aly Mané, lors du remaniement gouvernemental, a été pitoyable, pathétique et consternante, relève-t-il d’emblée. Comme de piètres acteurs en manque d’inspiration, mais animés par une méchanceté et une jalousie gratuites, ils se sont démenés, comme des fauves sur leur proie, pour chercher à empêcher la reconduction du camarade Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Eau et de l'Assainissement et par ailleurs, Secrétaire national aux Élections du Parti socialiste ; ils n’ont pas publiquement parlé du ministre Alioune Ndoye, mais c’est un secret de Polichinelle qu’ils l’avaient aussi en ligne de mire en connivence avec d’autres courageusement tapis dans l’ombre. En effet, ils ont utilisé tous les supports médiatiques qui étaient à leur portée, pour exécuter leur plan machiavélique et parachever ainsi leur stratégie funeste qui était déroulée d’abord de manière souterraine avant d’exploser immédiatement avant et après le remaniement”.









Poursuivant le Secrétaire général à la vie politique du PS décrit les tentatives du trio pour parvenir à ses fins : “A l’approche de la publication de la liste des membres du nouveau gouvernement, ces camarades ont naïvement pensé pouvoir influer sur ce processus de désignation en se permettant des prises de parole mesquines contre un de leur camarade dont l’expérience, la loyauté, la compétence et la rigueur, ainsi que la générosité envers le Parti socialiste et ses militants, sont avérées. Il est regrettable de constater ce manque de solidarité notoire dont fait montre ce trio envers un socialiste et de surcroît un des solides soutiens du Parti. Leurs vaines tentatives démontrent à suffisance leur ignorance quant aux critères qui déterminent le choix des ministres dont le dernier mot revient évidemment au Président de la République, du fait de son pouvoir constitutionnel discrétionnaire ».