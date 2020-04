Nomination du général François Ndiaye : Les éloges du colonel Antoine Wardini

Antoine Wardini, Officier à la Retraite

Le président de la République a porté son choix sur le général François Ndiaye pour diriger le comité de suivi des aides alimentaires dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Cette décision a été saluée par le colonel Antoine Wardini. L’officier à la retraite n’a pas tari d’éloges à l’endroit du général François Ndiaye. Il est convaincu qu’il peut réussir sa mission.





« Je peux vous dire que c’est un excellent choix parce que François Ndiaye que je connais bien est parmi les plus brillants officiers de l’armée sénégalaise et il faut être honnête pour le dire. Il suffit de faire un tour dans les casernes, de parler aux militaires et tout le monde vous dira la même chose pratiquement. Voilà un officier que je connais depuis plus de 30 ans maintenant mais je n’ai jamais entendu une faute de sa part. Il a toujours été un excellent chef, un bon leader qui sait et est à l’écoute de ses hommes et qui règle des problèmes. On dirait un officier qui a de la baraka.





En plus, partout où on l’amène à l’Onu, en Casamance, en Gambie et jusqu’à aujourd’hui, il est inspecteur général des forces armées. Ce n’est pas une question de partisan ou autre, mais c’est un officier qui fait à peu près l’unanimité et nous savons et nous croyons que si on met les moyens à sa disposition et si on l’aide, il réussira un excellent boulot. Nous sommes tous à sa disposition", a-t-il soutenu sur IRadio.