Nomination: Me Ngagne Demba Touré devient le Directeur général de SOMISEN

C’est ce jeudi 2 mai que le Conseil des ministres s’est finalement tenu. Selon le communiqué de la Présidence signé par le porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Ndjekk Sarré, Me Ngagne Demba Touré est nommé Directeur général de la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN). Il remplace à ce poste Ousmane Cissé.



Le nouveau patron de SOMISEN, greffier de son état, est titulaire d’un Master II en Droit et Gouvernance des Énergies et des Mines.