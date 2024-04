Nominations de Diomaye en Conseil des ministres : La critique de Aminata Thior

Ce mercredi 24 avril, le président Bassirou Diomaye Faye a effectué plusieurs nominations en Conseil des ministres. Mais comme lors de la nomination des membres du Gouvernement, une critique persiste : la place accordée aux femmes. En effet, sur les 17 nominations, il n'y a que 2 femmes.





Aminata Thior, journaliste, ingénieure et chroniqueuse sur Rfi Matin, a interpellé le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sur la question des femmes. En effet, selon elle, il est interpellant que la rupture annoncée soit associée à la faible présence de femmes dans les postes nominatifs.





"17 nominations au Conseil des ministres de ce 24 avril et seulement 2 femmes. Ça ne nous gratte toujours pas la tête quand on associe ce constat à la « promesse » de la « rupture » de Diomaye/Sonko ? Ou dans tout le Sénégal et sa Diaspora, il n’y avait que 2 femmes COMPÉTENTES?", s'est demandée Aminata Thior.