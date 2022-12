Non respect de la parité : deux mairies condamnées à reformer leur bureau

Les bureaux des mairies de Mérina Dakhar (Tivaouane) et de Thiès-Nord devront être reconstitués. Ainsi en a décidé la chambre administrative de la Cour suprême. La Haute juridiction estimant hier, jeudi, que ces équipes municipales ne respectent pas la parité.



Les Échos, qui donne l’information, rappelle que la Cour suprême déboute ainsi les maires des localités concernées, Aymérou Gningue (Mérina Dakhar) et Birane Soulèye Diop (Thiès-Nord). Ces derniers l’avait saisie pour contester les décisions des Cours d’appel compétents, qui leur avaient demandé de respecter la parité.



Ainsi Aymérou Gningue et Birame Soulèye Diop devront être secondés par des femmes en tant que premières adjointes.