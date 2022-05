Non respect de la parité par Yewwi: Ibrahima Sall du Model invite Barthelemy Dias et Cie à la raison

Ibrahima Sall de Model

Le secrétaire national politique du parti Model, Ibrahima Sall répond à l'opposition qui demande l'invalidation de la liste Benno Bokk Yakaar pour dépassement du nombre de parrains requis. L'opposition rappelle la "jurisprudence Malick Gackou". Mais selon Ibrahima Sall du Model, les faits sont incomparables pour plusieurs raisons.





Dans un communiqué parvenu à Seneweb, le leader du parti Model, invite l’opposition à revenir à la raison. Car, « la candidature de Malick a été rejetée pour n’avoir pas atteint le seuil minimum de parrainage requis par la loi, et qui est de 0,8 des électeurs inscrits sur la liste électorale pour l’élection présidentielle .C’est dans ce sens que « par décision n 3-E-2019, le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevable la candidature de El Hadji Malick à l’élection présidentielle de 2019 » a-t-il précisé.





De plus, il estime « qu’El Hadji Malick Gakou a déposé une liste de 67 842 parrains qui a dépassée le maximum de parrainages autorisé par la loi lors des dépôts, et qui est de 66 820 électeurs. Après une première vérification, le candidat Malick Gakou a eu des parrainages rejetés une deuxième fois pour cause de doublons. Une fois la régularisation faite, sa liste présentait à nouveau 756 doublons», rappelle –t-il.





Par conséquent, dit-il, cela a empêché « au candidat d’obtenir le minimum de parrains égal à 0,8% des électeurs inscrits ». C’est dans ce contexte que « Malick Gakou a sollicité une deuxième régularisation qui lui a été refusée car non prévu par la loi. En effet la loi n’a prévu ni une seconde régularisation, ni la possibilité de régulariser au-delà de 48 heures. Ceci pour dire aux détracteurs qui agissent le spectre de la possibilité d’un rejet de la liste de Benno pour surplus de parrains, que le contrôle de l’administration porte sur le nombre minimum de parrains requis, et que le surplus est nul et non avenu. Donc le candidat Gakou n’est pas recalé pour surplus de parrains mais plutôt pour parrainage incomplet après une première régularisation », souligne-t-il.





S’agissant de la liste Yewwi qui n’a pas respectée la parité, il rappelle que d’après les informations publiées dans les journaux, « Saliou Sarr, le responsable du dépôt des listes de Yewwi aurait maintenu la mauvaise liste par le fait que des membres de la commission lui avaient dit que la liste était bonne » affirme t-il tout en se référant aux informations publiées par les journaux. Mieux pour lui, Saliou Sarr a fait une mauvaise interprétation de l’article l149 qui stipule : « la parité homme –femme s’applique à toutes les listes. Les listes de candidature titulaires comme suppléants doivent être alternativement composés de personne de deux sexes. Lorsque le nombre de membres est impair, la parité s’applique au nombre pair immédiatement inférieur »





A ses yeux, « une liste de 7 candidats peut être composée de 3 hommes et quatre femmes ou de 4 hommes et 3 femmes. Si tel est le cas pour la liste Yewwi, elle sera certainement invalidée », a –t-il fait savoir.