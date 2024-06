Non-respect des règlements du hajj : De lourdes amendes attendent les pèlerins sans permis

Une nouvelle mesure est entrée en vigueur depuis dimanche dernier. Selon l’Agence de presse saoudienne, les autorités ont commencé à appliquer de lourdes amendes aux pèlerins se rendant à La Mecque sans permis valide pour le hajj.







Cette mesure stricte vise à renforcer le respect des règlements et à assurer la sécurité et l'ordre durant cette période de pèlerinage. D’ailleurs, cette mesure concerne plusieurs zones spécifiques, dont La Mecque, la zone centrale, les Lieux saints, la gare Haramain à Al-Rusaifah, les centres de contrôle de sécurité et les centres de tri.





À noter que cette disposition vise, entre autres, à contrôler le nombre de pèlerins, à s'assurer que le nombre de pèlerins présents à La Mecque et dans les Lieux saints ne dépasse pas la capacité d'accueil, à faciliter la gestion logistique et organisationnelle des pèlerinages en régulant les flux de personnes…