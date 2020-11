Note de précisions (Article sur Mor Kane, député de la diaspora)

Seneweb a publié, ce mardi 10 novembre, un article intitulé : Immigration clandestine : "L'invite de Mor Kane à Macky Sall". Un texte illustré avec une photo de Mor Kane Ndiaye, député du Département Afrique du Nord et membre de la coalition BBY et du parti APR. Or, il s'agissait de Mor Kane, lui aussi député, mais de l'Europe du Sud. Une confusion qui a causé des désagréments pour le premier nommé. Ainsi, Seneweb présente ses excuses à Mor Kane Ndiaye pour tout désagrément causé par cette publication. La photo a été changée.