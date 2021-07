[Document] Nouveau Code électoral : Un recours déposé devant le Conseil constitutionnel

Des députés de l'opposition ont déposé un recours devant le Conseil constitutionnel, ce vendredi 16 juillet. Cette saisine concerne la modification du Code électoral. Lequel a été votée, lundi dernier à l'Assemblée nationale. Les députés Mamadou Lamine Diallo, par ailleurs président de Tekki et Cheikh Abdou Mbacké ont été les mandataires avec le concours de Me Abdoulaye Tine.