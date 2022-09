Nouveau gouvernement : Abdoulaye Daouda Diallo et Amadou Hott out !

Après la surprise Mimi Touré, voici la surprise Abdoulaye Daouda Diallo, nommé ministre d'Etat, directeur de cabinet du président de la République. Ce dernier n'est plus ministre des Finances et du Budget. Son rival Amadou Hott a aussi quitté le gouvernement. Voici donc deux personnalités donnés comme potentiels Premiers ministres, mais qui à l'arrivée ne sont même pas reconduits.



Pour le cas Abdoulaye Daouda Diallo, c'est la fin d'une longévité record. En effet, avec Serigne Mbaye Thiam, ils étaient jusqu'ici les deux seuls ministres à être dans les gouvernements respectifs depuis l'arrivée de Macky Sall au pouvoir en 2012.



S'agissant de Amadou Hott, après un départ du Fonsis attribué à Amadou Ba, il était revenu après le départ de ce dernier du ministère des Finances. Le retour de Ba comme Pm a signé son départ. A l'image de Hott, Abdoulaye Daouda Diallo non plus n'a pas les meilleures relations avec Amadou Ba.