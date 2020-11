Nouveau gouvernement : Ce qu'en pensent les femmes de l'Apr

Nouveau gouvernement : Ce qu

Le mouvement national des femmes de l’APR se félicite du nouveau gouvernement mis en place par le Chef de l’État, Macky Sall "marqué par une ouverture politique dans la dynamique du consensus issu du dialogue politique national et par une nouvelle promotion de femmes à des postes hautement stratégiques".





A cet égard, les femmes républicaines magnifient la confiance renouvelée à elles dans la conduite des affaires publiques.





"Appréciant ces nouvelles et importantes avancées dans la consolidation de l'unité nationale, et dans le renforcement du ledearship de la femme sénégalaise, les femmes republicaines saluent le leadership et la vision de Son Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la Republique et président de l'Alliance pour la République, et lui adressent leurs chaleureuses félicitations", lit-on dans le communiqué.





Ainsi, les femmes républicaines expriment leurs remerciements au Chef de l’Etat et le félicitent pour sa vision et son engagement au service des Sénégalais et pour un Sénégal émergent en 2035.