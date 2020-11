Nouveau gouvernement : Macky définit le cahier des charges

Sitôt nommé, le nouveau gouvernement est déjà pressé par le chef de l’Etat. En conseil des ministres, Macky Sall a indiqué à son équipe la nécessité de rester tout le temps mobilisé au service du peuple. Un discours qui semble dire que les ambitions personnelles ne seront pas tolérées.«’’Le Gouvernement est une institution collégiale et solidaire’’. Le Gouvernement, qui bénéficie de la confiance du Président de la République est un collectif au service des populations. C’est donc une « Equipe d’attaque » qui doit incarner la vision du Chef de l’Etat et sa doctrine à savoir le « Fast Track », prévient Macky Sall.Le président a rappelé à ses hommes l’importance de chaque ministre, de chaque secrétaire d’Etat dans l’action du gouvernement. « Le Chef de l’Etat a dès lors, invité le Gouvernement à asseoir en permanence, son accessibilité, l’écoute et la prise en charge optimale des aspirations des populations », souligne la note.Macky Sall demande à son équipe d’élevé le travail à un niveau de culte, car il veut de hautes performances à la fois sectorielles et interministérielles. Il attend, de ce fait, que ses hommes agissent avec « détermination, méthode, courage et résilience pour faire face aux défis complexes nés des incertitudes liées à la pandémie de la Covid-19 ».