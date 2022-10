Nouveau gouvernement, réunion présidentielle sur la cherté de la vie : Les appréciations de Mamadou Diop Decroix

Dans le gouvernement dit de "combat" de Macky Sall, c'est l'Exécutif qui doit déterminer la politique, selon Mamadou Diop Decroix, invité de l'émission "Opinion" sur Walfadjri. Il affirme ne pas avoir l'habitude de commenter la composition d'un gouvernement, mais se fie au choix du chef de l'État, en attendant de voir les résultats. Decroix invite surtout les différents ministres au respect des engagements pris fondamentalement, surtout avec les acteurs économiques.





Il estime, en effet, que la réunion présidentielle sur la vie chère est un sédatif qui vise à calmer les populations. "Souvenez-vous de la loi sur le loyer, à sa promulgation, j'avais dit tout simplement que la cherté va ressurgir et c'est ce qui est arrivé", dit-il





Sur les raisons de la cherté de la vie, il dira que c'est certainement mondial, mais on aurait dû réinventer notre agriculture pour une autosuffisance alimentaire. En 2017, on aurait dû être autosuffisant en riz, mais on a importé 400 milliards de F CFA en riz, alors que l'agriculture a un potentiel extraordinaire, contrairement à ce qu'on pense, explique Mamadou Diop.





Selon lui avec Dakar qui se noie, on n'exploite pas l'eau à suffisance, sinon les paysans auraient pu travailler 12 mois sur 12.