Nouveau gouvernement : révélation sur le maintien de Pape Amadou Ndiaye

Le Président Macky Sall a nommé un nouveau gouvernement, ce mercredi. «Amadou Ba 2» est une équipe «de mission et de combat», selon les termes du chef du gouvernement, maintenu à son poste quelques jours plus tôt.



L’attelage est composé de 39 ministres parmi lesquels Dr Pape Amadou Ndiaye. Ce dernier dirigeait le département de l’Artisanat dans le gouvernement sortant.



Si l’on en croit Les Échos, il ne devait pas faire partie de la nouvelle équipe. Il l’avait d’ailleurs fait savoir à ses partisans, selon le journal, précisant que c’est le Premier ministre lui-même qui l’a appelé pour lui faire part de son éviction.



Mais surprise à la publication de la nouvelle liste des ministres, Dr Pape Amadou Ndiaye reste. Il n’est certes plus à l’Artisanat et n’est plus ministre titulaire de portefeuille, mais il fait quand même partie de «Amadou Ba 2». Il est affecté dans la catégorie des ministres délégués, chargé du Développement des chemins de fer auprès du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye.