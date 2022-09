Nouveau gouvernement : Saloum Ndiaye apprécie le choix du Pm et son équipe

Le coordonnateur du Projet mobilier national, Saloum Ndiaye, se réjouit de la formation du nouveau gouvernement avec le choix du Premier ministre Amadou Ba qui, selon lui, fait « l’unanimité et qui saura assurer une coordination de proximité pour le Fast Track cher au président de la République, Macky Sall.



Monsieur Saloum Ndiaye, qui réagissait après la mise en place de cette nouvelle équipe gouvernementale, a, par ailleurs, magnifié les actions de la Première dame pour la promotion du Made in Sénégal. En effet, il renseigne qu’en marge de la visite officielle du président de la République de Pologne, Andrzej Duda, au Sénégal (les 8 et 9 septembre dernier), Marième Faye Sall a organisé, au Palais de la République, une exposition des meilleurs produits artisanaux mettant en valeur le génie créateur sénégalais. Un événement important qu’elle a dédié à son hôte de marque, la Première dame polonaise, Agata Kornhauser-Duda. Laquelle a été séduite et fascinée par la créativité des Sénégalais. Des sacs Made in Sénégal, des boubous dignes de Dubaï Fashion Week, entre autres créations locales, sans oublier les différentes cultures Diola, Sérère, Mandingue, Léboue, Peulh, entre autres, toutes représentées à travers cette grande exposition sénégalaise.

Toutefois, Monsieur Saloum Ndiaye a tenu à rappeler l’urgence de renforcer le dispositif d’encadrement du Projet mobilier national comme l’a instruit le Chef de l’Etat lors d’un Conseil des ministres en août 2022. Ce, pour un plus grand accès des entreprises artisanales à la commande publique.