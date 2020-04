Nouveau livre de Mandiaye Gaye sur la citoyenneté : « Notre société est habitée par l’indiscipline, le désordre et… »

Le Sénégal a un problème avec la citoyenneté, une thématique chère à l'écrivain Mandiaye Gaye, qui publie une nouvelle édition, revue et corrigée, de son livre Problématique de la citoyenneté au Sénégal, publié aux éditions Amalthée (France) et disponible chez l’Harmattan au Sénégal. Un ouvrage dans lequel Mandiaye Gaye diagnostique les maux qui gangrènent la société sénégalaise où règne l’indiscipline, le non respect des lois et règlement comme en ces périodes d’état d’urgence et de couvre-feu.







« Notre société est habitée par l’indiscipline, le désordre et le non respect du bien public », constate l’écrivain, non sans indexer la première responsabilité qui selon lui, incombe à l’Etat qui a le devoir d'éduquer.





Revoir l'entretien de Mandiaye Gaye sur 7TV.